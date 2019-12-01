Fuertes lluvias provocan suspensión de clases en Baja California Sur

Fuertes lluvias provocan suspensión de clases en Baja California Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 07:58:57
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La Paz, Baja California Sur, a 28 de octubre 2026.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur suspendió las clases en dos municipios.

Según el comunicado oficial, no habrá actividades docentes y escolares en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Igualmente, se indicó que la medida aplica tanto en el turno matutino como en el vespertino, así como en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Por su parte, Protección Civil estatal mencionó que se esperan lluvias intensas, principalmente en Los Cabos y La Paz.

El boletín advierte que las precipitaciones podrían ocasionar corridas de  agua en cauces de arroyos y generar corrientes repentinas sorpresivas en calles, así como encharcamientos en zonas con drenaje pluvial deficiente.

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