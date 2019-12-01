Frente frío mantendrá lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:28:26

Ciudad de México, a 30 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que circulación de baja presión en niveles medios sobre el occidente y norte de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y descenso de temperatura en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Igualmente, pronosticó posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 30 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur y Tamaulipas.

: Baja California Sur y Tamaulipas. Probabilidad de caída de aguanieve, durante la noche: zonas montañosas con altitudes superiores a 4,200 msnm del occidente, centro y oriente del país

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: