Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 13:50:13

Ciudad de México, a 21 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 8 provocará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en el norte del país.

Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: