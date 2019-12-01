Ciudad de México, a 21 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 8 provocará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en el norte del país.
Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur del territorio nacional.
Pronóstico de lluvias para hoy 21 de noviembre:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Baja California.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.