Frente frío 39 traerá fuertes vientos y posibles torbellinos en el norte de México

Frente frío 39 traerá fuertes vientos y posibles torbellinos en el norte de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 22:23:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- El frente frío número 39 provocará condiciones de viento fuerte, lluvias y descenso de temperatura en varios estados del norte del país durante las próximas horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sistema se desplazará sobre el noroeste y norte de México y, al interactuar con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca en el noreste del país, generará un ambiente inestable en la región.

Entre los efectos más relevantes se encuentran rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango. También existe probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila, así como en el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mientras que en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas podrían registrarse lluvias aisladas.

El pronóstico también indica vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar precauciones, especialmente por los vientos fuertes y la posible formación de torbellinos en algunas zonas del norte del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Intento de asalto de película en Bodega Aurrera de Tarímbaro; dos mujeres amedrentan con cuchillos a empleados y son neutralizadas por Ministeriales
Hombre agrede brutalmente a adulto mayor y a su pareja tras discusión por un auto en Jardines del Bosque, Jalisco
Detonan vehículo con explosivos frente a comandancia en Luis Moya, Zacatecas; hay tres policías heridos
Operativo en Amanalco deja jefe criminal abatido, seis detenidos y siete secuestrados rescatados
Más información de la categoria
Israel lanza ofensiva de "gran alcance" contra Teherán; continúa escalada de violencia en Medio Oriente
Intento de asalto de película en Bodega Aurrera de Tarímbaro; dos mujeres amedrentan con cuchillos a empleados y son neutralizadas por Ministeriales
Detonan vehículo con explosivos frente a comandancia en Luis Moya, Zacatecas; hay tres policías heridos
Operativo en Amanalco deja jefe criminal abatido, seis detenidos y siete secuestrados rescatados
Comentarios