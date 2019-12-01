Frena Sheinbaum llegada de cruceros a Loreto; da prioridad a diálogo con la comunidad

Frena Sheinbaum llegada de cruceros a Loreto; da prioridad a diálogo con la comunidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 08:50:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Loreto, Baja California Sur, a 4 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó que se detenga la llegada de cruceros y el desarrollo de un puerto de altura en el municipio de Loreto, Baja California Sur.

Lo anterior, por lo menos hasta que se llegue a un acuerdo con la comunidad sobre la regulación de la navegación en la Bahía de Loreto, considerada un patrimonio natural de gran relevancia.

Por su parte, durante la tercera mesa de trabajo sobre la regulación administrativa en materia de navegación, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguró que el Gobierno federal no decidirá nada sin escuchar a los habitantes y organizaciones involucradas.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Loreto no habrá cruceros ni puerto de altura. La Bahía de Loreto es un patrimonio natural de gran relevancia y su regulación se debe construir escuchando a la comunidad”, afirmó la funcionaria federal.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de dependencias federales, estatales y municipales, así como ciudadanos y organizaciones que han impulsado la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán
Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco
Localizan sin vida al periodista Alex Serna, en Guerrero
Más información de la categoria
Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa
Vuelca taxi en la Morelia-Pátzcuaro; hay tres heridos 
Dan libertad condicional a Gilda "N" señalada por Caso Agronitrogenados; es hermana de Emilio Lozoya
Comentarios