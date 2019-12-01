Frena Sheinbaum llegada de cruceros a Loreto; da prioridad a diálogo con la comunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 08:50:08

Loreto, Baja California Sur, a 4 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó que se detenga la llegada de cruceros y el desarrollo de un puerto de altura en el municipio de Loreto, Baja California Sur.

Lo anterior, por lo menos hasta que se llegue a un acuerdo con la comunidad sobre la regulación de la navegación en la Bahía de Loreto, considerada un patrimonio natural de gran relevancia.

Por su parte, durante la tercera mesa de trabajo sobre la regulación administrativa en materia de navegación, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguró que el Gobierno federal no decidirá nada sin escuchar a los habitantes y organizaciones involucradas.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Loreto no habrá cruceros ni puerto de altura. La Bahía de Loreto es un patrimonio natural de gran relevancia y su regulación se debe construir escuchando a la comunidad”, afirmó la funcionaria federal.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de dependencias federales, estatales y municipales, así como ciudadanos y organizaciones que han impulsado la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto.