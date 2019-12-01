Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:35:35

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) avanza en las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), con 15 carpetas abiertas y alrededor de 40 domicilios identificados que estarían relacionados con personas físicas y morales involucradas en el caso.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que entre las personas señaladas se encuentran la ex consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas, quienes, de acuerdo con la información disponible para la dependencia, permanecen en México, aunque todavía no son buscados formalmente.

Tras una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Godoy explicó que las indagatorias continúan en la etapa de recopilación y análisis de pruebas, por lo que hasta el momento no se han solicitado órdenes de aprehensión contra los señalados.

Como parte de las diligencias, peritos de la Fiscalía revisan videos relacionados con el caso para verificar su autenticidad y determinar si pueden ser utilizados como evidencia. Además, agentes ministeriales obtuvieron documentación certificada de las oficinas centrales del INE, mientras que también se ha convocado a posibles testigos.

La titular de la FGR sostuvo que no es posible llevar las investigaciones ante un juez únicamente con señalamientos o información difundida públicamente, pues se requiere contar con elementos probatorios suficientes, incluidos análisis contables, para establecer posibles responsabilidades.

Godoy aseguró que las indagatorias no se concentran exclusivamente en Taddei y Hernández Casillas, sino que buscan esclarecer los hechos e identificar a todas las personas que pudieran estar involucradas en las presuntas irregularidades.