Evacuan playas de Colima, ante la cercanía de la tormenta tropical "Priscilla"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 16:35:23

Manzanillo, Colima, a 5 de octubre de 2025.- Ante la cercanía de la tormenta tropical "Priscilla", las autoridades estatales de Colima, determinaron evacuar a las personas de las playas, además de que ordenaron el cierre a la navegación en el Puerto de Manzanillo.

De acuerdo a información de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima, la tormenta tropical ‘Priscilla’ seguirá ocasionando lluvias fuertes en los diez municipios de la entidad y debido a que el mar de fondo representa un alto riesgo para la población, decidieron prohibir la entrada a las playas, en lo que pasa el fenómeno meteorológico.

Las playas que fueron evacuadas, son las que se encuentran en la franja costera en Armería, Tecomán y Manzanillo.

Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de cuatro a cinco metros de altura.

Para este lunes también se prevén lluvias muy fuertes, vientos de igual intensidad y oleaje de hasta seis metros, mientras que el martes 7 de octubre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm y oleaje de tres a cuatro metros.

Por ello, la UEPC pidió a la población mantenerse alertas y seguir recomendaciones de las autoridades, así como no acercarse a ríos, arroyos ni zonas bajas propensas a inundaciones, asegurar techos, ventanas y objetos que puedan desprenderse con el viento.



