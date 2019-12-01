Evacuan playas de Colima, ante la cercanía de la tormenta tropical "Priscilla"

Evacuan playas de Colima, ante la cercanía de la tormenta tropical "Priscilla"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 16:35:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Manzanillo, Colima, a 5 de octubre de 2025.- Ante la cercanía de la tormenta tropical "Priscilla", las autoridades estatales de Colima, determinaron evacuar a las personas de las playas, además de que ordenaron el cierre a la navegación en el Puerto de Manzanillo.

De acuerdo a información de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima, la tormenta tropical ‘Priscilla’ seguirá ocasionando lluvias fuertes en los diez municipios de la entidad y debido a que el mar de fondo representa un alto riesgo para la población, decidieron prohibir la entrada a las playas, en lo que pasa el fenómeno meteorológico.

Las playas que fueron evacuadas, son las que se encuentran en la franja costera en Armería, Tecomán y Manzanillo. 

Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de cuatro a cinco metros de altura. 

Para este lunes también se prevén lluvias muy fuertes, vientos de igual intensidad y oleaje de hasta seis metros, mientras que el martes 7 de octubre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm y oleaje de tres a cuatro metros.

Por ello, la UEPC pidió a la población mantenerse alertas y seguir recomendaciones de las autoridades, así como no acercarse a ríos, arroyos ni zonas bajas propensas a inundaciones, asegurar techos, ventanas y objetos que puedan desprenderse con el viento.


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En un hospital de Morelia, Michoacán, fallecen dos hombres que fueron heridos en ataque armado
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Pareja es acribillada dentro de camioneta de lujo en Salvador Escalante, Michoacán; la unidad terminó estrellada contra un muro
Aprehenden a presunto secuestrador y homicida de dos hombres en Cuitzeo, Michoacán 
Más información de la categoria
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Omar García Harfuch reconoce a Claudia Sheinbaum por su primer año de Gobierno; destaca que homicidios dolosos se han reducido 32%
Aprehenden a presunto secuestrador y homicida de dos hombres en Cuitzeo, Michoacán 
Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados
Comentarios