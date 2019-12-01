Este martes se define si Roberto Velasco seguirá al frente de la SRE; se reúne con equipo directivo de la cancillería

Este martes se define si Roberto Velasco seguirá al frente de la SRE; se reúne con equipo directivo de la cancillería
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:19:38
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Ciudad de México, a 6 de abril de 2026.- A unas horas de que se defina su futuro al frente de la política exterior mexicana, Roberto Velasco Álvarez sostuvo un encuentro clave con el equipo directivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo de afinar detalles previos al proceso de ratificación en el Senado.

Durante la reunión, realizada este lunes, se abordaron los principales avances de cada área de la cancillería, así como los retos inmediatos que enfrenta México en el ámbito internacional. El diálogo fue descrito por la propia dependencia como un ejercicio abierto para revisar prioridades y alinear estrategias institucionales.

Según la información difundida por la SRE en redes sociales, en el encuentro también se definieron los temas que requerirán atención inmediata, esto de acuerdo con las directrices establecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior.

Se prevé que este martes el Senado de la República lleve a cabo la sesión en la que se decidirá si se ratifica o no a Velasco Álvarez como titular de la cancillería, luego de que su nombramiento fuera propuesto por la mandataria federal el pasado 1 de abril.

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