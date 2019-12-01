Este martes inicia prohibición de uso de celulares y dispositivos en las escuelas de todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 13:18:23

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- El próximo martes 3 de noviembre dará inicio la prohibición del uso de celulares y dispositivos digitales personales en clases, en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Según el Gobierno federal, la medida busca impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes y evitar el uso indiscriminado de las pantallas.

Además, indicaron que se regulará el uso de esos dispositivos de manera distinta, dependiendo del nivel educativo, de la siguiente manera:

para educación básica no se usará el celular durante la jornada escolar

para educación media superior se realizará un uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución

para educación superior se fomenta el uso responsable y seguro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un decálogo para los estudiantes de educación básica: