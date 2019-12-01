Este martes inicia prohibición de uso de celulares y dispositivos en las escuelas de todo el país

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- El próximo martes 3 de noviembre dará inicio la prohibición del uso de celulares y dispositivos digitales personales en clases, en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.
Según el Gobierno federal, la medida busca impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes y evitar el uso indiscriminado de las pantallas.
Además, indicaron que se regulará el uso de esos dispositivos de manera distinta, dependiendo del nivel educativo, de la siguiente manera:
- para educación básica no se usará el celular durante la jornada escolar
- para educación media superior se realizará un uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución
- para educación superior se fomenta el uso responsable y seguro
La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un decálogo para los estudiantes de educación básica:
- No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela
- Solo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar
- Pongo atención en clase
- Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje
- Juego y conozco mis tradiciones
- Leo, escribo y creo con mis propias manos
- Pido ayuda en una emergencia
- En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales
- Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas
- Quiero ser feliz en la escuela