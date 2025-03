Es tiempo de revisar corridas de toros porque está prohibido maltratar animales, considera Sheinbaum

Ciudad de México, a 12 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es momento de revisar las corridas de toros en el país, ya que la “Constitución prohíbe maltratar animales”.

“Está ya en la Constitución la prohibición del maltrato a los animales. Sé que hay una cultura taurina muy importante en nuestro país, pero creo que también es tiempo de hacer una revisión de esto”, argumentó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que está a favor de que estos eventos continúen siempre y cuando sean una actividad cultural y económica, sin maltratar a animales.

“Hay esquemas que hay en otros lugares del mundo que creo que está considerando el Gobierno de la CDMX junto con organizaciones de protección a animales, incluso algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, al toro, de tal manera que sea una actividad cultural pero que el animal no sea maltratado, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas, yo estoy de acuerdo en esta posibilidad”, dijo la mandataria mexicana.

En ese sentido, consideró que es pertinente buscar una forma de mantener la tradición, pero se debe priorizar el poner fin a maltrato animal.

“En la medida que podamos proteger a los animales y al mismo tiempo permitir, porque también en los pueblos hay una actividad cultural vinculada con esta actividad, pero que se evite el maltrato a los animales. Es pertinente ya en nuestro país”, expuso la presidenta Sheinbaum.