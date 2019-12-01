Entregan constancias de capacitación en agricultura urbana a personas en reclusión

Iztapalapa, Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.- La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en coordinación con autoridades de la alcaldía Iztapalapa, entregó constancias de capacitación en el manejo de huertos agroecológicos a un grupo de personas privadas de la libertad, como parte del proyecto comunitario “Nuestros Huertos Agroecológicos Urbanos TLALCALLI”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde se destacó que esta iniciativa busca dotar a los participantes de herramientas técnicas en agricultura urbana, reforestación y prácticas sustentables, con el propósito de fortalecer sus oportunidades de reinserción social y promover actividades productivas dentro de los centros penitenciarios.

El programa, operado por la alcaldía Iztapalapa, cuenta con un equipo de educadores ambientales que impartieron la capacitación durante dos meses a personas recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social, en el Centro Varonil y en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Las sesiones se llevaron a cabo dos veces por semana e incluyeron temas como selección de cultivos, preparación de suelo, técnicas de siembra, manejo del agua, control de plagas, fertilización y procesos de cosecha y postcosecha.

Los huertos agroecológicos se desarrollan actualmente en ocho centros penitenciarios, donde se cultivan hortalizas como zanahoria, papa, cebolla y betabel, además de plantas aromáticas y medicinales, entre ellas lavanda, ruda, aloe vera y epazote.

Durante la entrega de constancias, autoridades penitenciarias y de la alcaldía reconocieron el compromiso de los participantes y destacaron que este tipo de proyectos contribuye a construir entornos productivos y sustentables, además de ofrecer alternativas laborales para quienes, en el futuro, recuperen su libertad.

En el acto participaron representantes de ambas instituciones, quienes formalizaron la conclusión del curso para 15 personas en reclusión y reiteraron que estos programas se mantendrán como parte del modelo integral de reinserción social impulsado en la capital.