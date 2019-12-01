Entrega Gobierno de Oaxaca obras de infraestructura social a San Pablo Villa de Mitla

Entrega Gobierno de Oaxaca obras de infraestructura social a San Pablo Villa de Mitla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:30:09
San Pablo Villa de Mitla, Oax. 29 de noviembre de 2025.- La transformación del Pueblo Mágico de San Pablo Villa de Mitla avanza de la mano del Gobernador Salomón Jara Cruz, quien inauguró este sábado obras de infraestructura que atienden servicios básicos como el abasto de agua potable y que mejoran la movilidad de los 9 mil 654 habitantes de este municipio de Valles Centrales.

De visita en esa localidad reconocida mundialmente por su aportación a la agricultura, puso en operación un pozo profundo de agua y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Alemán en la colonia Los Presidentes, tercera sección; financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

El Mandatario estatal expuso que estas acciones son el reflejo del trabajo coordinado que realizan los tres órdenes de gobierno, siempre, con el objetivo de abatir los rezagos sociales, en beneficio particularmente de quienes menos tienen.

“Nuestro gobierno siempre apoyará y le dará la mano a Mitla. Estaremos atentos a la actividad de la autoridad municipal y de la población”, enfatizó, en compañía de la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca), Irma Bolaños Quijano.

Ante el presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero y de las autoridades ejidal y comunal; Jara Cruz señaló que estas obras garantizan una infraestructura social digna, funcional y necesaria para el bienestar común de las mujeres y hombres de esa tierra rica en cultura.

Como parte de esta visita, también dio el banderazo de inicio a los trabajos de la primera etapa de rehabilitación del parque público local, en el cual se invertirán alrededor de 5.5 millones de pesos, el cual, al finalizar, contará con teatro al aire libre, áreas de nieves, juegos, andadores y jardineras; con instalaciones que facilitarán la movilidad de personas con discapacidad.

