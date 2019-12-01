En su momento iremos a Uruapan, promete Sheinbaum

En su momento iremos a Uruapan, promete Sheinbaum
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:56:34
Morelia, Michoacán, a 06 de febrero del 2026.- En su momento iremos a Uruapan, prometió la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el desarrollo de la conferencia “Mañanera del Pueblo” en la ciudad de Morelia.

Desde la capital michoacana, la mandataria mexicana afirmó que Uruapan cuenta con todo el apoyo de su gobierno, ello tras el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 01 de noviembre.

Aseguró que personalmente se mantiene en contacto con Grecia Quiroz, presidenta municipal y viuda de Carlos Manzo; explicó que se trabaja en un cuartel de la policía que ella solicitó, además de que se incorporó un comandante de la Defensa que la propia alcaldesa aprobó.

"Lo que necesite Uruapan", dijo.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que se ha trabajado en absoluta coordinación con las autoridades estatales, además de que todo el gabinete de seguridad ha aportado información para el seguimiento de la investigación del homicidio del alcalde.

El secretario de Seguridad afirmó que seguirán las detenciones en contra de quienes participaron en el homicidio del edil, así como se ha detenido ya, por ejemplo, a Samuel N., y Josué N., por el delito de homicidio calificado; el líder de la célula que coordinó lo ocurrido, Jorge Armando N.; uno de los autores intelectuales; así como a Ricardo N.; Jasiel Antonio N., quien habría sido reclutador de los menores de edad implicados.

