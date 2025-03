En proceso alerta migratoria contra Silvano Aureoles, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México, a 12 de marzo 2025.- La alerta migratoria contra Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, quien se encuentra prófugo de la justicia, ya está en proceso, anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que dicho proceso es un requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es parte, en todo caso, de lo que pide la Fiscalía. La Fiscalía tiene esta investigación y en el proceso, ya con la orden de aprehensión, pues ellos emiten las alertas que tengan que emitir No sé si notificaron a Migración o no, pero es un procedimiento rutinario, digamos que hace la Fiscalía cuando ocurre una situación así”, dijo la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum aseguró desconocer si el ex mandatario estatal se encuentra en México o no y finalizó al decir que ese es un tema de la Fiscalía en el que no se debe involucrar.