En marcha construcción de nueva Catedral de la Diócesis de Querétaro; estiman costo superior a 500 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:25:20

Querétaro, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- Los proyectos previos para la construcción de lo que será la nueva Catedral de la Diócesis de Querétaro estiman costos superiores a 500 millones de pesos y hasta ahora se han invertido alrededor de 2 millones de pesos en una primera fase, reconoció Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

Por ello, dijo, actualmente se desarrolla la primera etapa del proyecto de la catedral, denominada “conquista espiritual”, la cual busca preparar a los fieles para contar con un espacio propio destinado al culto.

En el terreno adquirido en el centro sur de la ciudad desde finales de los años 90, se construye una iglesia provisional con capacidad para 200 personas, estacionamiento, baños y bodegas, que permitirá iniciar celebraciones litúrgicas en el corto plazo.

“El edificio actual no es definitivo, es un paso inicial para que los queretanos se acostumbren a tener un espacio destinado a su catedral”.

Recordó que, desde la creación de la diócesis, los queretanos no han edificado una catedral ex profeso, sino que se han adaptado templos para cumplir esa función. “Queremos que los católicos se acostumbren a la idea de que existe un espacio destinado a la catedral”.

Explicó que, aunque se adquirió un terreno en el centro sur de la ciudad desde finales de los años 90, actualmente no se cuenta con los recursos suficientes para iniciar la obra definitiva, pues se trata de una inversión de gran magnitud en tiempo, conocimiento y dinero.