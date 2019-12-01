El 50% de alumnos de nuevo ingreso de la UNAM presentan "malestar mental"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:47:24

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- Uno de cada dos alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan señales de ansiedad, depresión u otro trastorno mental, de acuerdo con el examen médico automatizado (EMA) que respondieron al momento de su inscripción.

Lo anterior representa que de un total de 84 mil nuevos estudiantes que ingresaron a la institución en agosto de 2025, al menos 42 mil manifestaron tener algunos síntomas vinculados a algún malestar mental.

No obstante, el titular de la Dirección General de Atención a la Salud de la institución, Gustavo Olaiz Fernández, aclaró que dicho dato no significa que padezcan alguna condición de esa índole.

Igualmente, el especialista comentó que dicho porcentaje de alumnos es muy alto comparado con los niveles que alcanzaban antes de la pandemia, ya que previo a esa crisis sanitaria, sólo entre 10 y 15 por ciento percibían algún síntoma de ansiedad o depresión.

“Muchos alumnos están llegando cada vez con problemas más serios; sobre todo después de la pandemia. Antes de esta crisis sanitaria, 15 por ciento de la población tenía algún problema relevante, ya fuera depresión o angustia. Era un número importante, pero no era tan grande. Este año estamos casi en 50 por ciento”, detalló Olaiz Fernández.