Dr. José Noé Jiménez Mendoza, aspirante a Fiscal General de Michoacán

Dr. José Noé Jiménez Mendoza, aspirante a Fiscal General de Michoacán
Autor: Sergio Cortés Eslava | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:44:44
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Morelia, Mich., a 13 de noviembre de 2026. - En su calidad de aspirante a Fiscal General del Estado, el Licenciado en Derecho José Noé Jiménez Mendoza, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizó su registro formal al cargo. Cuenta con estudios de Filosofía, una Maestría en Psicoanálisis por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”  y realizó sus estudios de Doctorado en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México.

Se ha desempeñado como abogado postulante desde hace más de 15 años, ha sido docente en direrentes Instituciones Públicas y Privadas a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado. Fungió como Director del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en el Plantel Zitácuaro por mas de 6 años, incrementando considerablemente la cantidad de alumnos en el Oriente del Estado; así mismo, se ha desempeñado como Funcionario Federal, en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

La propuesta que ha realizado,  en caso de resultar electo, será dar continuidad a la profesionalización  que ha iniciado la Dependencia Estatal;  con un esquema que permita poseer Finanzas sanas y claras,  realizando de manera pronta la investigación y persecución de delitos, procurando en todo momento que el papel fundamental de la Institución sea el de brindar una Justicia eficaz, de calidad y calidez apegada a la Ley.

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