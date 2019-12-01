Dispersados más de 374 mdp en incentivos para productores de maíz en Michoacán

Dispersados más de 374 mdp en incentivos para productores de maíz en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 17:00:08
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Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que un total de 7 mil 737 personas productoras de maíz en Michoacán ya cuentan con el pago de 468 mil 222 toneladas correspondientes al ciclo Primavera-Verano 2025. Con una inversión superior a los 374.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado fortalece la economía rural y garantiza el respaldo a quienes producen este grano en la entidad.

Este incentivo se integra por una aportación federal de 800 pesos por tonelada, fortalecida con 150 pesos adicionales por parte del Gobierno del Estado. El recurso se dispersa de manera directa mediante depósito bancario, eliminando intermediarios y garantizando la transparencia en beneficio de las y los productores.

El rápido avance en los pagos responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de simplificar los requisitos y trámites para agilizar la entrega de los apoyos al campo. Para ello, la Sader llevó a cabo un despliegue territorial que permitió tener contacto directo con las y los productores, orientándolos en el proceso y facilitando el cobro oportuno de su incentivo.

En encuentro con medios de comunicación, el secretario técnico de la Sader, Héctor Rojas Romero, aseguró que el recurso estatal está garantizado y se dispersa conforme a los padrones de beneficiarios validados por la instancia federal.

Con estas acciones, los gobiernos estatal y federal consolidan la soberanía alimentaria y fortalecen la rentabilidad del campo michoacano. Además, se avanza así en la construcción de una nación de prosperidad compartida, donde la justicia social se traduce en beneficios directos para cada parcela del territorio.

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