Destinarán más de 190 mil millones de pesos a Becas para el Bienestar en 2027: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:58:47

San Martín Texmelucan, Puebla, a 13 de noviembre de 2026.- El Gobierno de México prevé incrementar los recursos destinados a los apoyos educativos durante 2027, con una inversión superior a los 190 mil millones de pesos para las Becas para el Bienestar, con las que se busca garantizar que estudiantes de todos los niveles puedan continuar su formación académica.

Durante un evento de entrega de apoyos a estudiantes de bachillerato en San Martín Texmelucan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estos programas contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

La mandataria sostuvo que garantizar el acceso a la educación mediante becas y escuelas públicas también ayuda a prevenir problemas sociales como la violencia y las adicciones, además de evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas.

Como ejemplo de los resultados, señaló que cerca del 10 por ciento de los estudiantes de entre 15 y 18 años que pudieron haber dejado la escuela continuaron su preparación gracias a la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior. Asimismo, indicó que con la Beca Rita Cetina, durante 2026 se registraron 400 mil estudiantes más que ingresaron al bachillerato.

En materia de infraestructura educativa, Sheinbaum informó que en Puebla se amplió el CBTis de Tehuacán para recibir a 250 alumnos y se inauguró otro plantel en Cuautlancingo, con capacidad inicial para 300 estudiantes, que también será ampliado.

A estas acciones se sumará la construcción de tres Bachilleratos Tecnológicos en San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, así como la ampliación del Tecnológico de Texmelucan y la creación de 12 planteles del modelo Margarita Maza.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el presupuesto educativo para 2027 alcanzará un monto histórico de un billón 319 mil 54 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 10 por ciento.

Explicó que los recursos permitirán continuar con la ampliación de la cobertura educativa, entre cuyas metas se encuentra la creación de 400 mil nuevos espacios en bachillerato, además de trabajar en la eliminación de los exámenes de admisión para ingresar a este nivel educativo.

En tanto, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que Puebla cuenta con un millón 174 mil 298 estudiantes beneficiarios, con una inversión superior a los 8 mil 500 millones de pesos.

Detalló que los apoyos se distribuyen entre 17 mil 41 alumnos de preescolar, 591 mil 668 de primaria, 306 mil 592 de secundaria, 229 mil 997 de preparatoria y 29 mil universitarios. A nivel nacional, la meta es concluir 2026 con 22 millones de personas beneficiarias.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció los programas impulsados por el Gobierno federal y aseguró que la entidad está preparada para recibir los nuevos Bachilleratos Tecnológicos, con los que se busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior.

Durante el evento, la estudiante beneficiaria Montserrat Juárez Caballero expresó que recibir una beca representa la posibilidad de continuar sus estudios sin que las preocupaciones económicas sean un obstáculo, además de brindar tranquilidad a sus padres sobre la conclusión de su bachillerato.