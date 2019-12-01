Descarrila tren en Colima; habría tres personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:51:32

Armería, Colima, 20 de marzo del 2026.- La madrugada de este viernes se registró un accidente ferroviario en el municipio de Armería, a aproximadamente un kilómetro del crucero que conduce a la comunidad de Cuyutlán, donde descarrilaron dos locomotoras y 22 vagones cargados con pellet.

El percance provocó el incendio de ambas máquinas, el cual fue controlado por personal de Protección Civil municipal, quienes lograron sofocar las llamas tras varias maniobras en la zona.

En el lugar, tres integrantes de la tripulación resultaron lesionados con heridas leves, por lo que recibieron atención médica sin que fuera necesario su traslado de emergencia.

Las autoridades informaron que no hubo afectaciones a la vialidad ni fue necesaria la evacuación de la población, mientras que personal de la empresa ferroviaria ya trabaja en el retiro de los vagones y locomotoras siniestradas.