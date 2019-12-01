"Dejando huella" pide no dar en adopción animales blancos o negros en octubre; suelen ser sacrificados en rituales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 10:56:52

Ciudad Hidalgo, Michoacán a 26 de septiembre del 2026.- En octubre, "Dejando Huella" pide no dar en adopción animales blancos ni negros.

A través de redes sociales, la asociación Dejando Huella Cd. Hidalgo, Michoacán, lanzó un llamado a la ciudadanía para no dar en adopción animales blancos ni negros durante el mes de octubre.

El motivo, señalan, es que octubre es un mes donde se incrementan los rituales de pseudos religiones, en los que lamentablemente se utilizan animales para sacrificios.

En la imagen que se ha hecho viral, se lee: “Octubre no se dan animales ni blancos ni negros. Octubre es un mes de rituales satánicos de algunas seudo religiones, que en nombre de su dios, matan. Pero ningún Dios pide muertes en su nombre. Es el ser humano y su maldad que inventa esas estupideces”.

Por ello, piden a todos los humanos de bien: ¡NO DEN ANIMALES EN OCTUBRE!

Rescatistas locales explican que no es superstición, es prevención. Cada año en estas fechas han detectado personas que piden gatitos o perritos de esos colores con otros fines.

Si tienes en adopción, resguárdalos un mes más y entrégalos en noviembre con protocolo de adopción responsable. Y si ves algo raro, repórtalo.

¿Usted qué opina? ¿Ha visto que pidan animalitos de estos colores en estas fechas?