Critica Sheinbaum a Félix Salgado Macedonio por buscar gubernatura de Guerrero

Ciudad de México, a 3 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la insistencia del senador por Morena, Félix Salgado Macedonio en buscar la gubernatura de Guerrero, para suceder a su hija Evelyn Salgado Pineda en los comicios de 2027, en el marco de la aprobación de la reforma contra el nepotismo.

Cabe mencionar que hace días, el legislador federal comentó que si el pueblo lo elige” buscará ser candidato a gobernador de Guerrero por Morena.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que si es su deseo, puede buscar la candidatura a la gubernatura con otro partido político; sin embargo, consideró que si abandonan a la Cuarta Transformación (4T), no les irá bien en las elecciones.

“La presidenta Morena dijo que si en la Constitución queda (la reforma contra el nepotismo y no reelección) hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van poder ser familiares, tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero no creo que les vaya a ir muy bien”, dijo la mandataria mexicana.

Además, la gobernante federal señaló que “no es un asunto de ambición personal y eso lo tienen que asumir todos los que son parte, todos y todas los que son parte del movimiento de transformación”.

“Entonces, como que, o sea qué va a pensar la gente ‘me cambio partido para que pueda ser papá, hijo, hermano, tío el candidato’, pues no, la gente no quiere eso”, externó la presidenta Sheinbaum.