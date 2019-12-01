Cortocircuito deja sin luz a ocho colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- Un cortocircuito que provocó un incendio en la copa de un árbol dejó sin suministro eléctrico a por lo menos ocho colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, la noche de este lunes.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Escollera y Termoluco, en la colonia Acueducto de Guadalupe, en los límites de la Ciudad de México con el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz.
Cerca de las 20:00 horas, el servicio de electricidad aún no se había restablecido, por lo que varias calles permanecían a oscuras y algunos semáforos quedaron fuera de funcionamiento.
Hasta este momento, no se ha informado sobre el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.