Cortocircuito deja sin luz a ocho colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX

Cortocircuito deja sin luz a ocho colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 21:20:44
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Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- Un cortocircuito que provocó un incendio en la copa de un árbol dejó sin suministro eléctrico a por lo menos ocho colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, la noche de este lunes.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Escollera y Termoluco, en la colonia Acueducto de Guadalupe, en los límites de la Ciudad de México con el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz.

Cerca de las 20:00 horas, el servicio de electricidad aún no se había restablecido, por lo que varias calles permanecían a oscuras y algunos semáforos quedaron fuera de funcionamiento.

Hasta este momento, no se ha informado sobre el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

 

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