Convocan a marchas ciudadanas tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; es momento de alzar la voz, asegura el pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 07:20:36
Morelia, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- En todo el estado de Michoacán, la ciudadanía ha convocado a marchar este domingo 2 de noviembre en memoria de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, quien fue asesinado durante un cobarde atentado la noche del sábado tras asistir a un evento público.

En una convocatoria que circula a a través de redes sociales, se invita a la gente a asistir para mostrar el "cansancio, dolor, e indignación ante la corrupción, la violencia y el abandono de las autoridades".

"CONVOCAMOS a TODA PERSONA INCONFORME, a quien ya no quiera callar, a quien exija un México más justo y sin miedo", se lee en la imagen que invita a participar.

En el caso de Uruapan, Michoacán, la movilización arrancará en punto de las 16:00 horas en la Glorieta donde se encuentra ubicado el McDonald's. 

En la capital michoacana la cita es a la misma hora en el lugar conocido como "El Caballito".

Se espera que la movilización ciudadana se replique a lo largo y ancho de Michoacán, con la exigencia de justicia por el lamentable asesinato de Carlos Manzo y ante la ola de violencia que ha renacido en la entidad.

