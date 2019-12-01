Confirman caso de gusano barrenador en la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:27:51

Landa de Matamoros, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez, confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en la Sierra Gorda, especialmente en la comunidad de La Lima en el municipio de Landa de Matamoros.

Explicó que este caso se dio positivo este jueves, aunque desde ayer miércoles 4 de marzo, la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez Maldonado, había informado que se tenía sospecha del gusano barrenador en una cría de res, por lo que se realizaron los protocolos correspondientes para detectar, prevenir y evitar su propagación.

“Encontrado en un bovino en el municipio de Landa de Matamoros. Quiero dejarles muy en claro que debemos, más que nunca, poner especial atención en hacer las curaciones pertinentes y a tiempo en las heridas de todos nuestros animales, incluyendo las mascotas”, dijo.

Exhortó a los productores pecuarios a reforzar las medidas de cuidado y revisión constante de los animales, con el fin de detectar oportunamente cualquier posible caso.

Aclaró que hasta el momento las autoridades sanitarias no contemplan la implementación de medidas como cuarentenas para el ganado.

“Necesitamos cuidarnos entre todos. Estaré pendiente de cualquier situación para mantenerlos oportunamente informados. Llamen a las líneas telefónicas de emergencia para hacer el reporte de gusaneras y de cualquier caso que crean probable”.

Finalmente, reiteró la importancia de que los ganaderos reporten cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes para evitar la propagación del gusano barrenador en la región.