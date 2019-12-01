Confirman 54 nuevos casos de gusano barrenador en Yucatán; la cifra total asciende a 1,307

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 20:45:59

Mérida, Yucatán, a 21 de diciembre de 2025.- Yucatán enfrenta un nuevo incremento en los casos de gusano barrenador, luego de que autoridades estatales confirmaran 54 nuevos expedientes distribuidos en 18 municipios, lo que eleva la cifra total a 1,307 casos desde que se detectó el primer brote el 5 de marzo de 2025.

De acuerdo con información oficial, las afectaciones se han presentado en diversas especies, entre ellas perros, gatos, ovejas, caballos, vacas y toros, lo que mantiene en alerta a productores ganaderos y a autoridades sanitarias del estado.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) informó que médicos veterinarios especializados atendieron cada uno de los reportes en un plazo menor a 24 horas, como parte de los protocolos de contención y control para evitar la propagación del parásito, el cual puede generar graves daños en los animales si no es tratado oportunamente.

Ante el aumento de casos, la dependencia estatal reiteró el llamado a los propietarios de ranchos y unidades productivas para que mantengan una vigilancia constante del ganado y de los animales domésticos, especialmente en la detección temprana de heridas o lesiones que puedan derivar en infestaciones.

Las autoridades exhortaron a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, subrayando que la atención temprana es clave para proteger la sanidad animal y reducir riesgos en el sector ganadero del estado.