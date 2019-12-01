Confirma la FGE de Chihuahua dos carpetas de investigación con órdenes de aprehensión en contra de la esposa del exgobernador César Duarte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 20:59:48

Chihuahua, Chihuahua, a 27 de marzo de 2026.- Las autoridades estatales de Chihuahua confirmaron que existen procesos penales vigentes en contra de Bertha Olga Gómez Fong, quien fue detenida recientemente en Estados Unidos por motivos migratorios. La Fiscalía local precisó que la mujer enfrenta acusaciones que derivaron en órdenes de aprehensión por delitos de carácter patrimonial y financiero.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) mantiene abiertas dos causas penales en su contra: una por el delito de peculado agravado y otra por robo.

El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, informó este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la autoridad local confirmar si existían investigaciones o mandatos judiciales pendientes en contra de la detenida, a lo que se respondió afirmativamente con la existencia de dos carpetas de investigación.

Jáuregui explicó que cualquier gestión ante instancias estadounidenses, incluida una posible extradición o deportación controlada, será responsabilidad exclusiva de la autoridad federal, al tiempo que aclaró que “el procedimiento dependerá de los términos en que se determine su situación migratoria”.

“El miércoles recibimos una notificación de la Fiscalía General de la República, donde nos avisaban que estaba detenida a la esposa de César Duarte, por un trámite migratorio, y nos pidieron también información sobre si en Chihuahua ella tenía algunas órdenes de aprehensión o causas pendientes”, señaló el fiscal.

Asimismo, agregó: “Nosotros contestamos a la FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí con órdenes de aprehensión, notificamos la información, porque todos los trámites que se realicen con autoridades estadounidenses, los únicos facultados es la Fiscalía General de la República, estamos trabajando ese asunto con ellos”.

Finalmente, puntualizó que “las carpetas con órdenes de aprehensión están relacionadas una con robo, algunos objetos, otra por peculado agravado, relacionado con algunas operaciones financieras, tiene que ver con cuestiones de tipo financiero”.