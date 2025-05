Confirma Clara Brugada que no recibió ninguna amenaza previa al asesinato de sus colaboradores

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2025.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, indicó que ella no recibió ninguna amenaza previa a al asesinato de sus colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz, su secretaria particular y asesor respectivamente, por lo que no cree que sea necesario reforzar la estrategia de seguridad.

“No hemos tenido ningún tipo de amenaza (…) En cuanto a reforzamiento de seguridad, pues nosotros ahorita continuamos con la fuerza federal, que tiene la Ciudad de México y tenemos la coordinación en el Gabinete (Federal). No tenemos ningún reforzamiento”, expresó la mandataria capitalina.

También dijo que la ciudad ya cuenta con una estrategia de seguridad que es sólida, estructurada y efectiva, por lo que ha dado resultados.

“Hemos demostrado con datos que la inseguridad ha disminuido. De enero a abril de este año, los delitos de alto impacto se redujeron en 10.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y los homicidios dolosos disminuyeron 8.8 por ciento en ese mismo comparativo”, detalló en conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento.

En la conferencia de prensa, Brugada Molina enfatizó que durante mayo, se alcanzó la cifra más baja de homicidios en los últimos años, con un promedio de 1.8 diarios.

“En 2019 teníamos 4.4 homicidios por día en promedio; hoy, estamos por debajo de los 2.0. Estos son datos objetivos, y cualquiera puede consultarlos”.

Asimismo, aseveró que están analizando el aumentar medidas de seguridad para funcionarios públicos de su gabinete que por motivos de su trabajo lo requieran.