Concluye en Chihuahua el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:53:59
Chihuahua, Chihuahua, a 22 Noviembre 2025.- La Secretaría de Turismo dio a conocer que concluyó el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB) 2025, uno de los certámenes de vinos, bebidas espirituosas y cerveza artesanal más importantes de Latinoamérica.

La clausura se desarrolló en el Valle de los Encinos, cerca de la zona de El Saúz y hogar de una de las vinícolas más representativas del estado, donde los asistentes pudieron realizar un recorrido por las instalaciones y conocer de primera mano parte de los procesos de industrialización del vino.

Durante el acto protocolario, las autoridades destacaron la calidad de los productos nacionales, el crecimiento de la industria vitivinícola chihuahuense y su rol como un referente para el fortalecimiento del sector agroindustrial y turístico. 

Asimismo, reconocieron el trabajo de productores, bodegas y equipos técnicos que formaron parte del proceso de evaluación.

El evento fue encabezado por Edibray Gómez Gallegos, titular de la dependencia; así como por Carlos Borboa, presidente del Concurso Mundial de Bruselas para las Américas y director del concurso; y Baudouin Havaux, CEO del Concurso Mundial de Bruselas. 

Previo a la ceremonia, Gómez y Borboa, así como otras personalidades, visitaron la última sesión de cata, donde jueces, enólogos, catadores y periodistas especializados evaluaron las etiquetas participantes. 

También se contó con una presentación especial de la Nación Apache, encabezada por el Indio Victorio, como parte del intercambio cultural del evento.

Para el cierre se realizó el cambio de estafeta oficial al estado de Puebla, sede del México Selection by CMB 2026. 

Además, se entregó un reconocimiento especial a Homero Chávez Bunsow por su destacada trayectoria y contribución como impulsor clave del desarrollo vitivinícola en la región de Delicias.

Con esta ceremonia concluyeron oficialmente las actividades del México Selection by CMB 2025 en la entidad. 

Para mayor información, actividades y proyectos del sector, se invita a la ciudadanía a consultar las redes oficiales de la Secretaría de Turismo: @TurismodeChihuahua.

