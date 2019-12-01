Concluye con éxito Claudia Sheinbaum su gira de trabajo por Sinaloa y Baja California Sur

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- Entre muestras de respaldo ciudadano y actividades enfocadas al desarrollo social, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una gira de trabajo por Sinaloa y Baja California Sur del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, donde encabezó diversos actos públicos y supervisó obras prioritarias para ambas entidades.

El recorrido inició en Sinaloa, con actividades en Mazatlán, donde la mandataria encabezó su conferencia matutina y destacó que el estado registra una disminución del 50 por ciento en el promedio de homicidios dolosos respecto a junio de 2025. En ese mismo evento anunció la creación de 20 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” y entregó apoyos del programa de becas Benito Juárez.

Más tarde, en el municipio de San Ignacio, la presidenta visitó el Centro de Salud local y entregó Programas para el Bienestar a habitantes de la región. La jornada en la entidad concluyó en Culiacán, donde, ante una asistencia de alrededor de 30 mil personas, dio el banderazo de inicio a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS y supervisó los trabajos de revestimiento del canal Rosales.

Posteriormente, la gira continuó en Baja California Sur, donde desde Comondú la jefa del Ejecutivo federal subrayó que la política exterior de México se rige por la promoción de la paz. En esa entidad también recorrió la obra de la presa “El Novillo”, infraestructura que permitirá fortalecer el abasto de agua potable para la ciudad de La Paz.