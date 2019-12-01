Comparte Claudia Sheinbaum las bases para participar por los boletos del partido México-Portugal de este sábado

Comparte Claudia Sheinbaum las bases para participar por los boletos del partido México-Portugal de este sábado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 22:18:14
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Ciudad de México, a 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la dinámica para regalar 25 boletos dobles para alumnos de bachillerato público, con los que podrán asistir al partido México-Portugal de este sábado en el estadio Azteca.

A través de su cuenta de Instagram, la mandataria mexicana compartió una imagen, donde invitó a participar a los estudiantes del Bachillerato Nacional, siguiendo las cuentas oficiales de @MundialSocial2026 en Instagram, TikTok y Facebook.

“¡Hola!, quiero informarles que nos regalaron 25 boletos dobles para asistir mañana al partido de MÉXICO vs PORTUGAL.

“En vez de darlos al personal del gobierno, he decidido invitar a estudiantes del Bachillerato”.

Los estudiantes deben enviar un mensaje directo al Instagram @MundialSocial2026 indicando por qué les gustaría asistir al partido. Las primeras 25 personas en enviar su mensaje serán las ganadoras.

 

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