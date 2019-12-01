Comerciantes del Mercado Vasco de Quiroga protestan en Pátzcuaro; exigen regresar a la explanada

Comerciantes del Mercado Vasco de Quiroga protestan en Pátzcuaro; exigen regresar a la explanada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 19:45:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2025.– Un grupo de comerciantes del Mercado Vasco de Quiroga se manifestó este jueves en el centro del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, para exigir que se les permita volver a vender en la explanada del mercado, luego de reportar pérdidas económicas desde su reubicación al nuevo edificio.

Los inconformes señalaron que los espacios asignados dentro del nuevo inmueble no les han permitido recuperar sus ventas, las cuales han disminuido de forma considerable en las últimas semanas.

Por ello, solicitaron a las autoridades municipales reconsiderar su reinstalación temporal en la explanada exterior.

Durante la manifestación, se registró la presencia de elementos de seguridad, quienes implementaron un operativo preventivo en la zona mientras representantes del Ayuntamiento establecieron un diálogo con los manifestantes para buscar una solución al conflicto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Del aplauso al ridículo: la primera gran detención de Sheinbaum termina en manos de EEUU tras fugarse a la GN en México; traficante chino manejaba 150 millones de dólares para cárteles de todo el mundo
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Claudia Sheinbaum refrenda compromiso de ayudar a las y los afectados por las lluvias desde Puebla
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Comentarios