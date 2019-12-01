Comerciantes del Mercado Vasco de Quiroga protestan en Pátzcuaro; exigen regresar a la explanada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 19:45:41

Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2025.– Un grupo de comerciantes del Mercado Vasco de Quiroga se manifestó este jueves en el centro del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, para exigir que se les permita volver a vender en la explanada del mercado, luego de reportar pérdidas económicas desde su reubicación al nuevo edificio.

Los inconformes señalaron que los espacios asignados dentro del nuevo inmueble no les han permitido recuperar sus ventas, las cuales han disminuido de forma considerable en las últimas semanas.

Por ello, solicitaron a las autoridades municipales reconsiderar su reinstalación temporal en la explanada exterior.

Durante la manifestación, se registró la presencia de elementos de seguridad, quienes implementaron un operativo preventivo en la zona mientras representantes del Ayuntamiento establecieron un diálogo con los manifestantes para buscar una solución al conflicto.