CNPC invita a fortalecer medidas de autocuidado ante lluvias intensas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 10:19:25

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, indicó que mantiene un despliegue operativo para salvaguardar a la población ante los efectos de la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México y de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un temporal de lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Asimismo, se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en diversos estados del centro, occidente, norte y sureste del territorio nacional.

De igual forma, se prevén precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes en el sur de Jalisco, costas de Colima y Michoacán, suroeste del Estado de México, sur de Morelos y Puebla, y en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Además, lluvias puntuales fuertes en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

Por lo anterior, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a estar informada sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomendó extremar las medidas de higiene en el hogar y en el consumo de alimentos.

Por ultimó exhortó a la población a evitar cruzar, caminar, nadar o ingresar en arroyos o zonas anegadas para prevenir infecciones en la piel.