Claudia Sheinbaum convoca a su Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Claudia Sheinbaum convoca a su Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 09:18:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 2 de noviembre del 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó este domingo a una sesión del Gabinete de Seguridad, programada a las 9:00 horas, con la participación de los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Lo anterior lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Aunque no se precisó la razón, se deduce que la reunión tendrá como punto clave el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, que ha provocado un descontento general en el colectivo social mexicano.

El alcalde fue privado de la vida durante un evento público en el municipio michoacano, lo cual evidenció que algo falla en la estrategia de seguridad del Gobierno de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja cuatro lesionados
Sobrino de Hipólito Mora habría participado en ataque contra personal de seguridad, adelanta Segob
Heridos el alcalde Carlos Manzo y el secretario de Obras Públicas en atentado en pleno centro de Uruapan, Michoacán: Un atacante fue abatido y dos más detenidos, informa SSP Michoacán 
Atentan a balazos contra el alcalde Carlos Manzo en pleno centro de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
En Michoacán nadie está a salvo: PRI
Claudia Sheinbaum convoca a su Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo
Uruapan dará último adiós a Carlos Manzo este domingo; convocan al pueblo a despedirse de su líder
“Ganó el mal, nos quitaron a un gran ser humano”: Memo Valencia tras el asesinato de su amigo Carlos Manzo
Comentarios