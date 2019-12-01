Claudia Sheinbaum convoca a su Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 09:18:00

Ciudad de México, 2 de noviembre del 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó este domingo a una sesión del Gabinete de Seguridad, programada a las 9:00 horas, con la participación de los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Lo anterior lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Aunque no se precisó la razón, se deduce que la reunión tendrá como punto clave el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, que ha provocado un descontento general en el colectivo social mexicano.

El alcalde fue privado de la vida durante un evento público en el municipio michoacano, lo cual evidenció que algo falla en la estrategia de seguridad del Gobierno de México.