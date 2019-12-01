Claudia Sheinbaum condena asesinato de Carlos Manzo; asegura si tenía protección federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 11:13:39

Ciudad de México, 2 de noviembre del 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y expresó sus condolencias a la familia del edil, así como al pueblo de Uruapan por lo que calificó como “una pérdida irreparable”.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, escribió la mandataria federal en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Sheinbaum informó que, tras conocer el hecho, sostuvo comunicación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien a su vez mantiene contacto permanente con la Fiscalía estatal para dar seguimiento a las investigaciones.

La presidenta convocó a una sesión urgente del Gabinete de Seguridad con el fin de garantizar apoyo total a Michoacán y evitar que el crimen quede impune.

Dejó en claro que el alcalde contaba con protección federal y mantenía comunicación con los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Asimismo, anunció que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria.

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más”, señaló Sheinbaum, al reafirmar su compromiso de poner todos los esfuerzos del Gobierno de México para alcanzar la paz.