Claudia Sheinbaum avala alianza Volaris-Viva Aerobus
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 09:55:03
Ciudad de México, 22 de diciembre del 2025.- La alianza entre las aerolíneas VivaAerobus y Volaris recibió el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el acuerdo deberá ser analizado por la Comisión Nacional Antimonopolio para garantizar que se mantenga dentro del marco legal.

Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de diciembre, la mandataria destacó que se trata de una noticia positiva para el país, ya que impulsa la inversión, fortalece a las empresas mexicanas y favorece el crecimiento de la industria aeronáutica. Además, subrayó que la alianza permitirá incrementar el turismo y generar mayor competencia frente a aerolíneas nacionales y extranjeras.

Sheinbaum explicó que los directores de ambas compañías acudieron a Palacio Nacional para informarle sobre el acuerdo, el cual aclaró que no se trata de una fusión. Indicó que VivaAerobus y Volaris mantendrán sus marcas y certificados de operación independientes, pero trabajarán de manera conjunta para ampliar su capacidad operativa.

La presidenta detalló que el objetivo de la alianza es invertir en la compra de más aviones, talleres de mantenimiento y expansión de rutas, principalmente hacia Estados Unidos, lo que permitirá ofrecer más opciones de viaje punto a punto y fortalecer la presencia de las aerolíneas mexicanas en el mercado.

