Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 16:02:59

Villanueva, Zacatecas, 21 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas, que tendrá capacidad para recibir a 10 mil estudiantes y ampliar las oportunidades para quienes buscan ingresar a la educación superior.

Durante una visita a la entidad, la mandataria explicó que el proyecto busca atender la falta de espacios universitarios, pues alrededor de 10 mil jóvenes se quedan sin poder ingresar a una institución de este nivel.

Sheinbaum señaló que garantizar el acceso a la educación y entregar becas son medidas importantes para evitar que los jóvenes se acerquen a grupos delictivos. También destacó los apoyos económicos que reciben estudiantes de distintos niveles educativos.

Durante el evento, la presidenta entregó tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes universitarios. De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, en Zacatecas más de 320 mil estudiantes reciben alguno de los programas de apoyo educativo, con una inversión de 2 mil 142 millones de pesos.