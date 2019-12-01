Cierran acceso al Pico de Orizaba por daños en camino; advierten riesgo de nuevos deslaves

Cierran acceso al Pico de Orizaba por daños en camino; advierten riesgo de nuevos deslaves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 20:13:16
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Calcahualco, Veracruz, a 13 de noviembre de 2026.- Las condiciones de riesgo en la zona montañosa de Veracruz obligaron a las autoridades municipales de Calcahualco a restringir por completo el acceso al Parque Nacional Pico de Orizaba a través de la ruta de Nuevo Jacal, luego de que las recientes lluvias ocasionaran un deslave y severos daños en el camino.

La Dirección de Protección Civil municipal informó que una de las afectaciones más importantes se localiza en el nacimiento del río Jamapa, donde se formó un socavón de aproximadamente 10 metros de ancho y cinco metros de profundidad, lo que dejó interrumpido el paso.

Además, durante la revisión de la zona se identificaron otros desperfectos en distintos tramos de la brecha, entre ellos zanjas, desprendimientos de tierra y nuevos deslaves, condiciones que mantienen inestable el terreno y elevan la posibilidad de que ocurran más derrumbes.

Ante este panorama, las autoridades determinaron mantener cerrado el camino hasta nuevo aviso y prohibieron el tránsito de vehículos, motocicletas e incluso peatones, debido a que algunos puntos podrían ceder sin previo aviso.

La dependencia municipal exhortó a habitantes, turistas, visitantes, prestadores de servicios y guías de montaña a evitar utilizar esta ruta para ascender al volcán, así como mantenerse alejados del socavón y de las áreas afectadas, incluso para tomar fotografías o videos.

Protección Civil reiteró que la restricción tiene como propósito prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas, por lo que pidió respetar las indicaciones mientras prevalezcan las condiciones de peligro.

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