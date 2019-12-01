Centrar la atención en Cristo, el significado de cubrir las imágenes religiosas: Martín Lara 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 15:15:12

Querétaro, Qro., 30 de marzo de 2026.- La tradición de cubrir con telas moradas las imágenes en los templos durante la Cuaresma es una práctica que busca centrar la atención de los fieles en la figura de Cristo, explicó Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

Recordó que antiguamente las imágenes se cubrían desde el inicio de la Cuaresma, dejando visible únicamente la representación de Jesús. “La intención es que todo esté centrado en Cristo, que no haya distracciones y que la mirada se dirija a su pasión, muerte y resurrección”.

De acuerdo con Lara Becerril, las imágenes permanecen ocultas hasta la misa del Domingo de Resurrección, momento en el que se descubren nuevamente para la veneración de la comunidad. “En ese instante celebramos que Cristo ha resucitado y se retoma la contemplación de los santos, que son ejemplo y guía para los creyentes”.

Esta práctica, añadió, es un recordatorio de que la Cuaresma es un tiempo de preparación espiritual en el que la figura central es Cristo, y que la reapertura de las imágenes simboliza la plenitud de la fe con la Pascua.

Recordó que cubrir imágenes religiosas con telas moradas durante la Cuaresma simboliza luto, penitencia y el enfoque exclusivo en la Pasión de Jesús, evitando distracciones visuales. “Representa el "ocultamiento" de la divinidad de Cristo antes de su sacrificio y la espera silenciosa por la Resurrección”.

“La Iglesia se viste de "viudez" para recordar el sufrimiento y muerte de Jesús y al tapar santos y vírgenes, se centra la atención en la Pasión.

“El uso del color morado simboliza el arrepentimiento y la preparación interior y representa que Jesús ocultó su gloria durante su Pasión por lo que se invita a vivir la fe "con el corazón" más que con la vista.

Detalló que generalmente desde el quinto domingo de Cuaresma (Domingo de Pasión) y se cubren cruces, estatuas de santos y vírgenes.

“Lo que no se cubre usualmente son las estaciones del Viacrucis, que deben permanecer visibles para la devoción y el color morado es el color litúrgico imperante”.