Caso Colosio da giro: Suprema Corte revisa amparos de Mario Aburto y podría redefinir su condena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:34:19

Ciudad de México, 22 de enero del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso determinante en el caso de Mario Aburto Martínez, al atraer la revisión de dos juicios de amparo relacionados con su condena por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI asesinado en 1994, lo que podría modificar el análisis jurídico de su sentencia.

Por mayoría de seis votos, las y los ministros determinaron que corresponde al máximo tribunal constitucional fijar el parámetro con el que deben evaluarse procesos penales de alto impacto, como un magnicidio, bajo el sistema tradicional, con el objetivo de garantizar los derechos tanto del acusado como de la víctima.

Durante la sesión, se subrayó la necesidad de establecer criterios claros para el estudio de este tipo de casos, dada su relevancia jurídica e histórica.

La decisión se da en el contexto de la estrategia legal de Aburto, quien busca reducir su condena de 45 años de prisión.

En 2024, una resolución judicial señaló que la pena pudo haberse impuesto con un criterio incorrecto, ya que debió aplicarse el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual contemplaba una sanción máxima de 30 años, y no tratar el caso como si la víctima fuera un servidor público federal.