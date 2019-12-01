Cancelan espectáculos por el 15 de septiembre en Sinaloa; únicamente habrá acto protocolario

Cancelan espectáculos por el 15 de septiembre en Sinaloa; únicamente habrá acto protocolario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 19:29:21
Culiacán, Sinaloa, a 14 de septiembre de 2025.- A través de un video compartido en redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que se cancelan los espectáculos programados para la noche del 15 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Grito de Independencia.

Por ello, indicó que solamente se realizará el acto cívico protocolario, en el que participarán representantes de los tres poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas.

A decir del mandatario estatal, esta decisión se tomó, con la finalidad de cuidar a la población, aunque no ofreció mayores detalles, si es por algún tema en específico, o corresponde a cuestiones de seguridad.

Asimismo, Rocha Moya, aprovechó para agradecer a los artistas que estaba contemplados para participar en las celebraciones por la fiestas patrias, entre ellos Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa, por entender la situación, a pesar de que no podrán presentarse.

También exhortó a las familias sinaloenses, a que lleven a cabo las celebraciones en sus hogares por el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.

