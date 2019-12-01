Cancela Gobierno de Puebla corrida de toros en Tlachichuca

San Andrés Cholula, Puebla.- En atención a denuncias publicadas en redes sociales, el área jurídica del Instituto de Bienestar Animal (IBA), gestionó la prohibición de la corrida de toros que se pretendía realizar este sábado en el municipio de Tlachichuca.

Como muestra de civilidad y apertura, después de la intervención del IBA que encabeza Michele Islas Ganime, se logró la cancelación del evento por parte del Consejo Municipal de Tlachichuca, al anteponer las políticas de bienestar animal y el respeto a la vida, a lo que se consideraba anteriormente una “tradición”.

El Consejo Municipal confirmó esta determinación que se suma a los trabajos interinstitucionales que impulsa el Gobierno de Estado por medio del IBA, al buscar salvaguardar y proteger la vida e integridad de los seres sintientes de toda la entidad.