Canacar exige intervención de Sheinbaum ante falta de soluciones para transportistas

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2026.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender los problemas que enfrenta el sector, al considerar que las negociaciones sostenidas anteriormente con autoridades federales no han generado resultados suficientes.

La organización explicó que decidió no participar en la reunión convocada por la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que busca establecer una mesa de trabajo con la titular del Ejecutivo federal, en la que se definan compromisos concretos, responsables y plazos para atender sus demandas.

En un posicionamiento conjunto con otras agrupaciones transportistas, la Canacar aclaró que su decisión no significa un rechazo al diálogo, sino la exigencia de que las negociaciones se traduzcan en soluciones efectivas. Entre sus principales preocupaciones se encuentran la inseguridad en las carreteras, los robos, las extorsiones y los asesinatos que afectan a operadores y empresas.

Los transportistas señalaron que, pese a las reuniones y acuerdos establecidos con la Segob desde febrero de 2024, las condiciones para desempeñar su actividad continúan deteriorándose. Por ello, consideraron necesaria la participación de la Presidencia para coordinar a las dependencias involucradas y establecer mecanismos que permitan supervisar el cumplimiento de los compromisos.

La postura de la cámara se produjo durante el paro nacional del autotransporte de carga convocado para este lunes 26 de octubre. Mientras la Segob reportó movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas, la Canacar sostuvo que la protesta tuvo presencia en las 32 entidades del país.

Las organizaciones también reconocieron que las movilizaciones pueden afectar la circulación y las actividades económicas, por lo que solicitaron comprensión a la ciudadanía. Sin embargo, insistieron en que sus demandas requieren atención urgente, al tratarse de un sector fundamental para el traslado de alimentos, medicamentos, combustibles y otras mercancías en México.

El pronunciamiento fue respaldado por la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la Federación Mexicoamericana de Transportistas y la Integración de Organizaciones de Transportistas, que coincidieron en la necesidad de obtener respuestas concretas por parte del Gobierno federal.