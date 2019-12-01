Cambia horario de la “Mañanera” de Sheinbaum este viernes

Cambia horario de la "Mañanera" de Sheinbaum este viernes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026
Mazatlán, Sinaloa, a 26 de febrero de 2026.- La conferencia “Mañanera” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cambiará de horario este viernes 27 de febrero.

De acuerdo a una publicación en redes sociales, la mandataria mexicana precisó que la conferencia será desde Mazatlán, Sinaloa, a las 08:30 horas, tiempo del centro de México.

Dicho cambio de horario, es por la diferencia de horario que hay en Mazatlán, Sinaloa, en donde es una hora menos que en la Ciudad de México, por lo que aunque comenzará en su horario habitual a las 07:30 horas, en el centro del país ya serán las 08:30.

La funcionará arribó desde esta noche al hotel en el que se hospedará y mañana a primera hora encabezará el gabinete de seguridad y la “Mañanera”, además de realizar una gira de trabajo por el estado. Posteriormente viajará para estar el domingo en Baja California Sur.

 

 

 

