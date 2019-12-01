Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- Con la emisión del billete del Sorteo Mayor No. 4037, la Lotería Nacional se suma a la conmemoración del 45 Aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de las diputadas y los diputados federales de México. En este recinto, inaugurado el 1 de septiembre de 1981, se llevan a cabo actividades legislativas donde converge el diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país, y su arquitectura alberga espacios institucionales que representan el ejercicio de la pluralidad, la participación ciudadana y la vida parlamentaria. El billete conmemorativo fue presentado por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

En su intervención, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció a la Lotería Nacional, que encabeza Olivia Salomón, por emitir un billete conmemorativo del Sorteo Mayor Número 4037, sobre los primeros 45 años de vida de la “Casa de San Lázaro, la Casa de las y los mexicanos”.

En el evento, realizado en la Cámara de Diputados, el legislador recordó que el 1 de septiembre de hace 45 años se inauguró el Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto emblemático de la vida republicana y democrática de nuestro país.

Raúl Bolaños-Cacho consideró que el contenido de los colores de este impreso reconocen y celebran no sólo la puesta en marcha del edificio de San Lázaro, sino la histórica trayectoria del Congreso de la Unión.

“Muchas gracias a quienes lograron esta extraordinaria historia. Gracias por mantener viva la esperanza, por fortalecer nuestras tradiciones y por mostrarnos hoy en un billete conmemorativo el gran cariño hacia este recinto de las leyes de México, que ha construido la historia moderna de nuestro país”.

El presidente de la Cámara de Diputados expuso que la Lotería Nacional no solamente reparte premios, “entrega ilusiones, inspira esperanzas y forma parte del corazón mismo de México. Después de 256 años de vida, es una sólida institución que ha sabido ganarse la confianza y el cariño de nuestro pueblo”.

Añadió que la Lotería Nacional ha sumado muchos aciertos con el paso de los años, pero su verdadera grandeza reside en su enorme vocación social, su contribución al bienestar colectivo y en su capacidad de transformar anhelos individuales en beneficios para nuestra nación. Finalmente invitó a las y los asistentes a “tentar a la suerte y comprar su billete conmemorativo”.

Por su parte, la directora Olivia Salomón agradeció la bienvenida y la oportunidad para que Lotería Nacional se sumara a este homenaje dedicado a uno de los recintos más emblemáticos de la República. Expresó que los grandes recintos de una nación no se construyen solamente con piedra, acero y concreto, también con las ideas, las luchas y las aspiraciones de su pueblo, representadas en este palacio.

Subrayó que, desde su inauguración, esta extraordinaria obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ha sido escenario de algunos de los debates y decisiones más trascendentes de la vida democrática.

Tras señalar que la grandeza de un parlamento está en su capacidad de representar la diversidad de una nación, la titular de la institución de la suerte recordó que en este espacio, el 1 de octubre de 2024, México vivió uno de los momentos más trascendentes, cuando Ifigenia Martínez presidía el Congreso y Claudia Sheinbaum rendía protesta como la primera mujer presidenta de México, “dos mujeres, dos generaciones y décadas de lucha reunidas en un mismo instante; una abrió caminos, la otra llegó hasta donde ninguna mujer mexicana había llegado”.

La titular de Lotería Nacional expresó que los edificios guardan memoria, pero son las personas quienes hacen historia. Invitó a recordar el principio que Morelos legó hace más de dos siglos, y no olvidar que detrás de cada debate, de cada voto y de cada ley, están los sueños y las necesidades y las esperanzas de millones de mexicanas y mexicanos, “hoy, a través de Lotería Nacional, llevamos un pedacito de la historia de este palacio a todo México”.

El billete que rinde homenaje a la sede de las diputadas y los diputados federales de México

La directora de Lotería Nacional informó que el Sorteo Mayor No. 4037 cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Ya están disponibles tres millones 600 mil cachitos que pueden ser adquiridos con las billeteras y billeteros, en los puntos de venta autorizados, a través de miloteria.mx y en la App MiLotería. El sorteo se realizará este martes 24 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, y será transmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.