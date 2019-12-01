Cámara de Diputados recibe renuncia de Guadalupe Taddei al INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 16:09:05

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados recibió formalmente la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comenzará el procedimiento para designar a quien ocupará su lugar.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó la recepción del documento y señaló que el proceso de sustitución deberá realizarse conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes electorales.

La salida de Taddei ocurre en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del organismo electoral y posibles conflictos de interés, asuntos que ya son objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La exconsejera presidenta había anunciado su decisión el domingo 25 de octubre, al argumentar que la estabilidad, la credibilidad y la independencia del instituto deben prevalecer sobre cualquier interés personal o circunstancial.

Con la entrega del oficio, el Poder Legislativo deberá encaminar el proceso para elegir a la persona que concluirá el periodo correspondiente al frente del organismo, mientras que los consejeros electorales deberán resolver la designación de una presidencia interina para garantizar la continuidad de sus actividades.

La renuncia se produce en un momento relevante para la autoridad electoral, debido a que el proceso electoral federal 2026-2027 ya se encuentra en marcha.