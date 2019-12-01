Buscan serpiente de gran tamaño en zona habitacional de Atizapán; evacúan viviendas por prevención

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 21:57:23

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 8 de octubre de 2026.- La presencia de una serpiente de gran tamaño en la colonia Lomas Lindas generó un operativo de búsqueda este jueves, luego de que vecinos alertaran a las autoridades municipales.

Ante los hechos, cinco familias tuvieron que abandonar sus viviendas mientras continúan los trabajos para encontrar al animal.

Luego de recibir el aviso, elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de Medio Ambiente acudieron al lugar para rastrear al reptil. Debido a que todavía no ha sido localizado, las autoridades solicitaron el apoyo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes participarán en las labores para ponerlo a salvo.

Aunque se considera que la serpiente podría ser una boa que escapó de algún sitio donde permanecía en cautiverio, hasta el momento no se ha confirmado su especie ni su procedencia. El último avistamiento ocurrió en las inmediaciones de las casas evacuadas, por lo que se mantiene la vigilancia en el sector.

Mientras continúa el operativo, las autoridades pidieron a la población a no intentar acercarse al ejemplar ni capturarlo por cuenta propia. En caso de observarlo, los habitantes pueden comunicarse a los teléfonos municipales 55 3622 1004 y 55 3622 1005 para reportar su ubicación.