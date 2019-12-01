Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre del 2026.- Lilia Jiménez Cázares salió a buscar trabajo en Pátzcuaro, donde vivía con su familia, y desde entonces no volvió. Su madre, María del Rocío Cázares Tinoco.

“Ahí en Pátzcuaro, donde yo vivía, donde yo vivo, y pues ya no regresó”, relató. Desde entonces, dice, no ha tenido información precisa sobre el paradero de su hija. En algún momento le comentaron que la habían visto rumbo a Santa Clara, pero no sabe si ese dato es cierto ni dónde más buscar.

María del Rocío cuenta que denunció la desaparición en Pátzcuaro, pero, según su testimonio, la carpeta se perdió. Tiempo después se integró al colectivo Buscando tus Pasos, quienes le ayudaron con asesoría para que se abriera el caso. Ahora continúa participando en las búsquedas y compartiendo cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a Lilia.

“Volvimos a abrir el caso, la carpeta, y ahorita andamos en esa búsqueda de mi muchacha, a ver hasta que el tiempo de Dios sea perfecto para encontrarla”, expresó.

Lilia era madre soltera. Cuando desapareció, su hijo tenía nueve meses; ahora tiene 14 años y está en secundaria. María del Rocío se hizo cargo de él y ha procurado que continúe estudiando y tenga herramientas para salir adelante.

“Me lo dejó de nueve meses y pues ya perdimos contacto. Ahorita el niño ya tiene 14 años”, dijo. La ausencia de su hija también marcó la vida del adolescente, quien apenas convivió con su madre durante sus primeros meses.

La buscadora recuerda las dificultades de criar a su nieto, incluso para alimentarlo, pero asegura que logró sacarlo adelante. “Le he dado todos los estudios que se han requerido para que salga adelante y se sepa defender a sí mismo, porque no me gustaría otra pérdida igual”, señaló.

Aunque han pasado 14 años, María del Rocío mantiene la esperanza de recibir noticias que conduzcan a su hija. “Ya la hemos buscado mucho y todavía no hay ninguna respuesta”, lamentó. Declaró que hasta que la "se mantenga en vida " continuará la búsqueda.