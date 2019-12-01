Benefician a más de 74 mil mujeres en Guerrero con la Pensión Mujeres Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 20:17:00

Coyuca de Benítez, Guerrero, a 9 de enero de 2026.- En Coyuca de Benítez, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, programa que beneficia a más de 74 mil mujeres en la entidad y que en 2026 otorgará un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

La mandataria destacó que este apoyo reconoce el trabajo no remunerado que históricamente realizan las mujeres, especialmente en el cuidado del hogar y la familia.

Sheinbaum subrayó que, tras décadas de políticas neoliberales, la Cuarta Transformación ha permitido que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza, gracias al aumento del salario mínimo y a los Programas para el Bienestar, los cuales continuarán y se ampliarán, particularmente en favor de las mujeres.

Durante su visita, la presidenta informó sobre la reconstrucción y ampliación de 68 puentes en Guerrero afectados por huracanes, así como obras carreteras estratégicas. Previo al evento, inauguró el puente de Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero.

Autoridades federales y estatales coincidieron en que la Pensión Mujeres Bienestar representa un reconocimiento histórico a las mujeres.

La gobernadora Evelyn Salgado destacó que más de 190 mil guerrerenses han salido de la pobreza y que el estado ha recibido 35 mil millones de pesos en apoyos sociales. En nombre de las beneficiarias, Irene Gavilán agradeció el respaldo del Gobierno de México.