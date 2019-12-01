Banco de Alimentos cumple 30 años de labor contra el hambre: Rodolfo Loyola 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 14:53:10

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2026.- En el marco de su 30 aniversario de labor ininterrumpida, el Banco de Alimentos de México (BAMX) en Querétaro consolidó su impacto social al brindar apoyo periódico a más de 17 mil personas en situación de vulnerabilidad, informó Rodolfo Loyola Vera, presidente del organismo.

Sin embargo, reconoció que tienen como reto recaudar 15 millones de pesos para concluir su nueva infraestructura y multiplicar su capacidad operativa en el estado.

Loyola Vera presentó un balance que retrata tanto el alcance de su red de ayuda como los rezagos alimentarios que persisten en la entidad.

“Actualmente, el Banco de Alimentos en Querétaro beneficia de forma regular a 17 mil 252 personas, integradas en 4 mil 93 familias distribuidas en 104 colonias y comunidades de 15 municipios del estado, además de respaldar de manera directa a 56 instituciones aliadas”.

Recordó que el padrón de beneficiarios prioriza la atención a sectores en desarrollo y alta vulnerabilidad, abarcando a 4 mil 30 niñas y niños; 2 mil 679 jóvenes; 8 mil 238 adultos y 2 mil 305 adultos mayores.

Enfatizó que la carencia alimentaria representa una barrera invisible que frena el potencial de las nuevas generaciones. “Vivir con hambre significa enfrentar todos los días una muralla para crecer y desarrollarse. Por eso, combatir el hambre requiere del compromiso de toda la sociedad, de instituciones, empresas y ciudadanos que creen que juntos podemos transformar vidas”, sostuvo.

A dos años de haber colocado la primera piedra de su nuevo complejo, proyectado como una moderna macrobodega en el municipio de El Marqués, la construcción registra un avance del 90 por ciento.

Explicó que estas instalaciones representan un salto cualitativo y cuantitativo indispensable para optimizar el almacenamiento, garantizar la inocuidad y potenciar la logística de rescate y distribución de alimentos en todo el territorio estatal.

Advirtió que para concluir la obra civil y echar a andar el complejo al 100 por ciento todavía se requieren cerca de 15 millones de pesos, por lo que lanzó un llamado urgente a la solidaridad de la iniciativa privada, donantes y la sociedad civil.

“Con tres décadas de trayectoria combatiendo el desperdicio alimentario y tejiendo redes de solidaridad, el Banco de Alimentos de Querétaro se encuentra en una encrucijada decisiva: dar el último empujón financiero para consolidar una sede más grande, eficiente y digna para las familias que más lo necesitan”.